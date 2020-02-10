В Ростовской области сохраняется непогода



На Дону сохраняется непогода. В четверг, 13 февраля, в Ростовской области снова прогнозируют мокрый снег и ветер.



По информации Ростовского гидрометцентра, в большинстве районов - небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу - с дождём.

- Местами - налипание мокрого снега, по северу - метель, - сообщили в донском управлении МЧС. - Утром в отдельных районах - гололёд. На дорогах региона - гололедица. Ветер юго-западный и западный, 9-14 м/с, местами - порывы до 15-20 м/с.



Температура днём - от -2 до +3 градусов, по югу - до +5. Ночью - от -4 до +1 градуса, при прояснениях - до -8.