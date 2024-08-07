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В Ростовской области 7 августа снова продлили штормовое предупреждение

В Ростовской области 7 августа снова продлили штормовое предупреждение
В Ростовской области 7 августа продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков в регионе местами возможен кратковременный дождь. В отдельных районах ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом. Также ветер может усилиться до 24 метров в секунду.

Водителей в такую погоду просят парковать машины в специально отведенных местах или на открытых площадках. Пешеходов предупреждают об опасности во время прогулок в рощах, парках и т. д.

Отметим, что в городе Шахты прошел сильный дождь. За 20 минут выпало много осадков, и десятки улиц превратились в бурные реки.
Фото: Ростов ру
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