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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей
В Ростовской области на 6 августа объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами регион накроют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Вдобавок ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду (более 80 километров в час). Воздушные потоки такой скорости с легкостью могут повалить аварийные деревья или плохо закрепленные конструкции.

Водителей просят парковать машины в специально отведенных местах или на открытых площадках. Пешеходов предупреждают об опасности во время прогулок в рощах, парках и т. д.
Фото: Ростов.Ру
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