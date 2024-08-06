В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области на 6 августа объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Местами регион накроют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Вдобавок ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду (более 80 километров в час). Воздушные потоки такой скорости с легкостью могут повалить аварийные деревья или плохо закрепленные конструкции.Водителей просят парковать машины в специально отведенных местах или на открытых площадках. Пешеходов предупреждают об опасности во время прогулок в рощах, парках и т. д.