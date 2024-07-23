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В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение из-за дождей

В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение из-за дождей
В Ростовской области штормовое предупреждение продлили из-за сильных дождей до конца суток 24 июля. Информацию об этом разместили на сайте донского ГУ МЧС.

В регионе три дня подряд прогнозируют ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, ветер усилится до 22 метров в секунду. Непогода может стать причиной обрушения деревьев, аварийных конструкций и ЛЭП.

Напомним, сильный ливень 22 июля превратил десятки улиц донской столицы в полноводные реки. Под толщей воды оказались дороги, здания и автомобили.
Фото: Rostov.ru
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