В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение из-за дождей

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В Ростовской области штормовое предупреждение продлили из-за сильных дождей до конца суток 24 июля. Информацию об этом разместили на сайте донского ГУ МЧС.В регионе три дня подряд прогнозируют ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, ветер усилится до 22 метров в секунду. Непогода может стать причиной обрушения деревьев, аварийных конструкций и ЛЭП.Напомним, сильный ливень 22 июля превратил десятки улиц донской столицы в полноводные реки. Под толщей воды оказались дороги, здания и автомобили.