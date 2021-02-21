В Ростовской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом

В Ростовской области скончались еще пять человек. Самому молодому из умерших было 50 лет. Также за сутки с 22 по 23 февраля скончался мужчина 76 лет и три женщины в возрасте 69, 79 и 83 лет. По информации регионального правительства, всего за период пандемии вирус забрал жизни 3 058 человек. По числу скончавшихся Ростовская область по-прежнему занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Несмотря на это, ежедневный прирост смертей значительно уменьшился за последние двое суток.



Снизилось и ежедневное количество инфицированных дончан. За прошедшие 24 часа COVID-19 выявили у 309 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 71 579 жителей донского региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.