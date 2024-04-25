Ростовскую область может накрыть гигантская пыльная буря

Фото: Социальные сети

Песчаная буря поднялась в Сахаре, накрыла Грецию и добралась до России. Жители Республики Крым, Краснодарского края и Белгородской области уже столкнулись с природным явлением. Непогода началась 24 апреля.В трех регионах неожиданно пожелтело небо и обрушился ливень. Дождь после себя оставил пыльные следы. Дома, автомобили, витрины магазинов, окна домов и одежда жителей — всё это осталось в грязном налете после непогоды. Некоторые жители отметили, что из-за частичек пыли в воздухе стало сложнее дышать.По мнению синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца, песчаная буря может дойти до Архангельской области.Синоптик показал в социальных сетях, где видно, что циклон может дойти до Воронежа, Нижнего Новгорода и Костромы. В ближайшие сутки есть вероятность, что Ростовская область попадет под шлейф от песчаной бури. Вполне вероятно, что последствия от нее будут едва заметны.Напомним, что последний раз песчаная буря накрывала регион 20 сентября 2020 года. Тогда непогода принесла много бедствий: сильный ветер повалил сотни сухих деревьев, случились перебои в подаче электричества. На улице невозможно было находиться, потому что частички песка и пыли не давали дышать даже с маской.