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Скончался полковник МЧС из Ростовской области

Скончался полковник МЧС из Ростовской области
На 44-м году жизни умер полковник внутренней службы МЧС из Ростовской области. Жизнь Анатолия Носачева оборвалась 24 апреля.

Спасатель родился и вырос в селе Синявском Неклиновского района. После школы поступил в Ивановское пожарно-техническое училище МВД, которое окончил с отличием.

В 2000 году Анатолий возглавил караул 23-й пожарной части 6-го отряда ГПС главного управления внутренних дел Ростовской области. На Дону Носачев прослужил 18 лет. Затем в 2019 году был переведен на работу в соседний регион. Его назначили заместителем начальника ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

Когда и где пройдет церемония прощания с полковником, пока не известно. Вероятно, дата будет назначена позже.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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