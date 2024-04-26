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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Оно будет действовать 25 и 26 апреля. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

О пожароопасности 5-го чрезвычайного класса предупреждают в Приазовье: в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и северной половине Азовского района.

Причиной этого является аномальная жара, которая снова ударила по Ростовской области. Синоптики в ближайшие двое суток прогнозируют температуру до +31 градуса.

Сотрудники МЧС просят воздержаться от разведения костров на природе и выжигания травы. Также не следует оставлять непотушенные окурки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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