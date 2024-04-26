В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Оно будет действовать 25 и 26 апреля. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.О пожароопасности 5-го чрезвычайного класса предупреждают в Приазовье: в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и северной половине Азовского района.Причиной этого является аномальная жара, которая снова ударила по Ростовской области. Синоптики в ближайшие двое суток прогнозируют температуру до +31 градуса.Сотрудники МЧС просят воздержаться от разведения костров на природе и выжигания травы. Также не следует оставлять непотушенные окурки.