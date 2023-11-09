Фоторепортаж с места крупного пожара в доходном доме Парамоновых
В доходном доме Парамоновых утром 9 ноября случился крупный пожар. ЧП произошло на улице Социалистической, 128.
Пламя вспыхнуло около 8 часов. Офисные сотрудники из соседнего здания почувствовали запах гари и выбежали на улицу. Там уже во всю полыхал дом, в небо поднялись черные клубы дыма. За считанные минуты огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Для тушения привлекли более 60 спасателей на 20 спецмашинах. К месту прибыла полиция и скорая помощь.
На участке столпились десятки жителей, на улице Социалистической от Кировского проспекта до Чехова перекрыли движение транспорта. Место пожара оцепили, всех людей просили воспользоваться альтернативными путями.
Какого было удивление пожарных, когда в одном из окон дома на четвертом этаже пожарные увидели мужчину. Дом был расселен еще в 2018 году и людей там оказаться не могло. Неизвестный вылез на каркас здания и держался за фасадные выступы. К счастью, спасателям удалось спустить его с помощью пожарной лестницы. Предварительно, местный житель не имеет определенного места жительства.
Со слов ростовчан, перед началом пожара было слышно несколько хлопков. Из-за чего произошло возгорание – неизвестно. За год это уже второй пожар в старинной постройке.
Добавим, что доходный дом принадлежал Ивану Парамонову и был построен в 1903 году. Он представлял собой двухэтажное здание и сдавался под квартиры. Во время советской власти к нему были пристроены еще два этажа. Пару лет назад в здании образовались большие трещины, дом был признан аварийным. Позднее его хотели включить в список ОКН, однако несколько дней назад это предложение отклонили.