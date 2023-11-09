Фоторепортаж с места крупного пожара в доходном доме Парамоновых

Фото/видео: Rostov.ru

В доходном доме Парамоновых утром 9 ноября случился крупный пожар. ЧП произошло на улице Социалистической, 128.Пламя вспыхнуло около 8 часов. Офисные сотрудники из соседнего здания почувствовали запах гари и выбежали на улицу. Там уже во всю полыхал дом, в небо поднялись черные клубы дыма. За считанные минуты огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Для тушения привлекли более 60 спасателей на 20 спецмашинах. К месту прибыла полиция и скорая помощь.На участке столпились десятки жителей, на улице Социалистической от Кировского проспекта до Чехова перекрыли движение транспорта. Место пожара оцепили, всех людей просили воспользоваться альтернативными путями.Какого было удивление пожарных, когда в одном из окон дома на четвертом этаже пожарные увидели мужчину. Дом был расселен еще в 2018 году и людей там оказаться не могло. Неизвестный вылез на каркас здания и держался за фасадные выступы. К счастью, спасателям удалось спустить его с помощью пожарной лестницы. Предварительно, местный житель не имеет определенного места жительства.Со слов ростовчан, перед началом пожара было слышно несколько хлопков. Из-за чего произошло возгорание – неизвестно. За год это уже второй пожар в старинной постройке.Добавим, что доходный дом принадлежал Ивану Парамонову и был построен в 1903 году. Он представлял собой двухэтажное здание и сдавался под квартиры. Во время советской власти к нему были пристроены еще два этажа. Пару лет назад в здании образовались большие трещины, дом был признан аварийным. Позднее его хотели включить в список ОКН, однако несколько дней назад это предложение отклонили.