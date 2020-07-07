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Более 1,2 тысячи боеприпасов времён ВОВ нашли в Ростовской области

Более 1,2 тысячи боеприпасов времён ВОВ нашли в Ростовской области
Фото: Ostro.org

С января 2020 года на Дону обнаружили более 1,2 тысячи взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артёмов 9 июля.

Исторические находки были обнаружены поисковыми группами и жителями области на территориях, где шли кровопролитные бои с 1941-го по 1943 год. Так, большинство взрывоопасных предметов нашли в Новочеркасске, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Аксайском и Багаевском районах.

Специалисты предупреждают жителей области об опасности этих предметов. При обнаружении подобных вещей необходимо обозначить место и сообщить о взрывоопасной находке. При этом боеприпасы нельзя поднимать, передвигать и разбирать.

Напомним, 8 июля в Ростовской области обнаружили останки солдата времён ВОВ. Поисковики уверены, что неподалёку должен лежать и его боевой товарищ, который также попал под огневой удар немцев.

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