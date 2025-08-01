В Ростове 5 августа ожидаются массовые отключения воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове проведут массовые отключения воды с 5 августа. Об этом рассказали в «Ростовводоканале».Без водоснабжения будут жители центра донской столицы в границах улицы Текучева: от проспекта Театрального до переулка Крепостного. Отключения пройдут с 08:30 до 23:00. Причиной стало подключение пожарных гидрантов к существующей сети по улице Текучева.Кроме того, отключения пройдут 5 августа с 09:00 по 6 августа до 09:00. Воды не будет в границах улицы Зорге, 11В. В том числе водоснабжение с пониженным давлением будет осуществляться на улицах Зорге, Благодатной, Малиновского, проспекте Коммунистическом. Причина – переподключение нового участка водопровода по улице Зорге.