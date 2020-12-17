В Ростовской области с коронавирусом справились еще 333 человека

В Ростовской области число людей, выздоровевших от коронавируса, достигло 37 839. Из них 333 справились с инфекцией за последние 24 часа.По состоянию на 19 декабря увеличилось и количество заболевших дончан. С начала пандемии опасный вирус подхватили 47 006 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 392 жителей региона, большинство которых составили ростовчане. По информации портала стопкоронавирус.рф, в настоящее время в Ростовской области с COVID-19 борются 7 360 человек. В стационаре медики лечат 2 827 пациентов, из которых 240 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Остальные 4 533 человека проходят лечение амбулаторно.Количество дончан с подозрениями на коронавирус пополнили 365 человек. Всего под медицинским наблюдением находятся 30 899 человек. С начала пандемии врачи охватили наблюдением 132,89 тысячи жителей Ростовской области. Из них у 102 тысяч подозрения на инфекцию не подтвердились.