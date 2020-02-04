В Ростовской области с автомобилиста, виновного в аварии с пострадавшей, взыскали почти 200 тысяч рублей



В Чертковском районе с виновного в ДТП с пострадавшей взыскали средства на её лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Житель города Курска стал виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадала женщина. Длительное время потерпевшая приходила в себя в медучреждениях Московской области.



Суд приговорил виновного по статье «Нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека» к наказанию в виде лишения свободы. Однако позднее прокурор Чертковского района потребовал взыскать с преступника 195 тысяч рублей на покрытие расходов, затраченных на лечение пострадавшей.



Заявление было удовлетворено только при повторном рассмотрении. В законную силу решение суда не вступило.