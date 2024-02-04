В Ростовской области с 5 февраля будет пропадать телерадиосигнал

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ожидаются перебои с телерадиосигналом. Об этом информацию сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.Массовые отключения начнутся 5 февраля с 10:00 до 18:00. Перебои пройдут в Богоявленской (Константиновский район). Кроме того, неполадки могут возникнуть с 10:00 до 19:00 в Новочеркасске. Также проблемы с вещанием появятся 8 февраля в Таганроге.В этот период будут проходить плановые работы на станциях.