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В Ростовской области с 5 февраля будет пропадать телерадиосигнал

В Ростовской области с 5 февраля будет пропадать телерадиосигнал
В Ростовской области ожидаются перебои с телерадиосигналом. Об этом информацию сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Массовые отключения начнутся 5 февраля с 10:00 до 18:00. Перебои пройдут в Богоявленской (Константиновский район). Кроме того, неполадки могут возникнуть с 10:00 до 19:00 в Новочеркасске. Также проблемы с вещанием появятся 8 февраля в Таганроге.

В этот период будут проходить плановые работы на станциях.
Фото: Rostov.ru
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