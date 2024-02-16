В Ростовской области с 19 по 25 февраля ожидаются неполадки с телерадиосигналом из-за Солнца

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В Ростовской области ожидаются неполадки с телерадиовещанием из-за Солнца. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.Перебои возможны с 19 по 25 февраля. Неполадки ожидаются с 11:18 до 13:06, но будут длиться не более пяти минут.Перебои связывают с солнечной интерференцией. Это сезонное явление, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Радиосигнал, принимаемый со спутника, искажается в результате интерференции с излучением Солнца.Солнечная интерференция случается весной или осенью. Этот явление происходит в моменты, когда Солнце, спутник и приёмная антенна встают в одну линию. Из-за Солнца, находящегося позади спутника, происходит искажение сигнала.