В Ростовской области с 1 октября на 9,8% вырастут тарифы ЖКХ

С 1 октября 2026 года жители Ростовской области столкнутся с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем на 9,8%. Соответствующая информация была опубликована региональной службой по тарифам.

Стоит отметить, что это уже второе повышение в 2026 году: с 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за изменения ставки НДС. Ожидаемое осеннее повышение в среднем по региону составит 9,8% относительно январьских показателей. При этом в отдельных населенных пунктах допустимое отклонение от среднего значения может достичь 11,9%.

Наиболее существенный рост ожидается по экономически обоснованным тарифам:

Электроэнергия: среднее увеличение на 11,19% (первый диапазон) и 13,36% (второй диапазон).
Природный газ: повышение до 9,9%. Стоимость сжиженного газа останется прежней.
Тепловая энергия: ожидается рост на 26,2%.
Водоснабжение: тарифы увеличатся на 19,2%.
Водоотведение: рост составит 14,3%.

Разница между экономически обоснованными тарифами и фактическими платежами граждан будет компенсироваться из областного и местного бюджетов. Такая система действует в Ростовской области с 2013 года.

Отметим, что в январе и феврале ростовчане шокированы счетами за отопление и горячую воду после аварии на ТЭЦ-2. Напомним, в декабре прошлого года авария оставила без тепла около 1 500 домов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Тысячи горожан вынуждены были искать способы обогрева с помощью электрических приборов, что привело к резкому росту потребления электроэнергии.

Многие ростовчане выразили возмущение в соцсетях, получив квитанции с суммами, которые не только не уменьшились, но и оказались выше предыдущих.

- Нас спасали только обогреватели, а в счете за отопление - почти 5 500 рублей, – жалуется одна из жительниц. Власти региона ранее обещали провести перерасчет, однако, как видим, результат оказался обратным.
