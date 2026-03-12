В Ростовской области с 1 октября на 9,8% вырастут тарифы ЖКХ

- Нас спасали только обогреватели, а в счете за отопление - почти 5 500 рублей, – жалуется одна из жительниц. Власти региона ранее обещали провести перерасчет, однако, как видим, результат оказался обратным.

Фото: Donday

С 1 октября 2026 года жители Ростовской области столкнутся с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем на 9,8%. Соответствующая информация была опубликована региональной службой по тарифам.Стоит отметить, что это уже второе повышение в 2026 году: с 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за изменения ставки НДС. Ожидаемое осеннее повышение в среднем по региону составит 9,8% относительно январьских показателей. При этом в отдельных населенных пунктах допустимое отклонение от среднего значения может достичь 11,9%.Наиболее существенный рост ожидается по экономически обоснованным тарифам:Электроэнергия: среднее увеличение на 11,19% (первый диапазон) и 13,36% (второй диапазон).Природный газ: повышение до 9,9%. Стоимость сжиженного газа останется прежней.Тепловая энергия: ожидается рост на 26,2%.Водоснабжение: тарифы увеличатся на 19,2%.Водоотведение: рост составит 14,3%.Разница между экономически обоснованными тарифами и фактическими платежами граждан будет компенсироваться из областного и местного бюджетов. Такая система действует в Ростовской области с 2013 года.Отметим, что в январе и феврале ростовчане шокированы счетами за отопление и горячую воду после аварии на ТЭЦ-2. Напомним, в декабре прошлого года авария оставила без тепла около 1 500 домов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах. Тысячи горожан вынуждены были искать способы обогрева с помощью электрических приборов, что привело к резкому росту потребления электроэнергии.Многие ростовчане выразили возмущение в соцсетях, получив квитанции с суммами, которые не только не уменьшились, но и оказались выше предыдущих.