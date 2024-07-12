В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшую 18-летнюю девушку

Фото: Поисковой отряд Юг

В Ростовской области без вести пропала 18-летняя девушка. О местонахождении Юлии Пак ничего не известно с 11 июля.Девушка проживает в станице Ольгинской Аксайского района. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении. Юлия перестала выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники обратились в полицию и к волонтерам.Рост пропавшей девушки составляет 165 сантиметров, она стройного телосложения. У нее черные прямые волосы и карие глаза.В день исчезновения на ней были черный топ, черные шорты в белую полоску и черные сандалии. С собой она взяла такого же цвета сумку.Если вы знаете, где может находиться Юлия Пак, то сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.