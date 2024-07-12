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В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшую 18-летнюю девушку

В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшую 18-летнюю девушку
В Ростовской области без вести пропала 18-летняя девушка. О местонахождении Юлии Пак ничего не известно с 11 июля.

Девушка проживает в станице Ольгинской Аксайского района. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении. Юлия перестала выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшей девушки составляет 165 сантиметров, она стройного телосложения. У нее черные прямые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на ней были черный топ, черные шорты в белую полоску и черные сандалии. С собой она взяла такого же цвета сумку.

Если вы знаете, где может находиться Юлия Пак, то сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: Поисковой отряд Юг
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