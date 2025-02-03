В Ростовской области родные ищут пропавшего без вести 19-летнего парня

Фото: личный архив семьи Никиты Минеева

В Ростовской области родители ищут 19-летнего молодого человека, который пропал без вести. С 1 февраля о Никите Минееве нет никакой информации.Парень проживает в Волгодонске. Он вышел из дома 1 февраля, не уточнив, куда уходит. Когда он не вернулся, родные начали беспокоиться. Встревоженные члены семьи обратились за помощью в полицию. Позже к поисками присоединились волонтеры.Никита ростом приблизительно 186 см, у него светло-русые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения он был одет в темно-синюю куртку чуть ниже колен и черную шапку.Если вы узнали молодого человека на фотографии или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите в полицию или позвоните по номеру: 8-928-906-48-61.