В Ростовской области ищут без вести пропавшего 25-летнего парня

Фото: ЛизаАлерт

В Морозовском районе Ростовской области ищут без вести пропавшего 25-летнего парня. О том, где находится Сергей Попов ничего неизвестно с 14 ноября.Молодой человек проживает в хуторе Костино-Быстрянский. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Когда Сергей перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к волонтерам.Рост Сергея составляет 172 сантиметра, он худощавого телосложения. У пропавшего светло-русые волосы и голубые глаза.В последний раз молодого человека видели в сине-белой тельняшке, черном трико и такого же цвета шапке.Если вам что-то известно о местонахождении Сергея, то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.