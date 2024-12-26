В Ростовской области ищут пропавшего без вести 16-летнего юношу

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В Зернограде Ростовской области пропал без вести 16-летний подросток. Последний раз Владимира Бережного видели в студенческом общежитии.Юноша вышел из общежития 25 декабря около 12:20. Близкие почувствовали неладное, когда парень перестал выходить с ними на связь. Они позвонили в общежитие и выяснили, что туда он так и не вернулся. За помощью в поисках они обратились в правоохранительные органы.Владимир нормального телосложения и ростом около 170 сантиметров. У молодого человека светло-русые волосы и голубые глаза.В день пропажи он был одет в черные джинсы и черную кофту с белым капюшоном, поверх которой была черная жилетка.Если вы обладаете любой информацией о возможном местоположении Владимира Бережного, обратитесь в полицию или сообщите его близким по номерам: 8 (928) 128-53-47, 8 (928) 614-72-98.