Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ремонт трассы А-280 не планируют останавливать

В Ростовской области ремонт трассы А-280 не планируют останавливать
В районе Пятихаток Ростовской области ремонт трассы А-280 не будут останавливать. Об этом губернатор донского региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее на Крымском мосту случилось ЧП. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края случился взрыв. Дорожные пролеты обрушились. Сотни машин после случившегося попали в пробку. Для туристов в Ростовской области развернули перехватывающие парковки.

Власти сообщили, что перехватывающая парковка в районе Самбека не была востребована. А возле села Руский Колодец уже начала накопление и регистрацию грузового транспорта для отправки в Крым колонны. Ремонт автодороги решили не откладывать.

- Это позволит 20 июля завершить 2-е новые полосы и задействовать их, отложив ремонт прежней дороги. Так, в течение 2-3-х дней мы сможем заметно увеличить пропускную способность этого отрезка,- подчеркнул Василий Голубев.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.