В Ростовской области ремонт трассы А-280 не планируют останавливать

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В районе Пятихаток Ростовской области ремонт трассы А-280 не будут останавливать. Об этом губернатор донского региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.Ранее на Крымском мосту случилось ЧП. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края случился взрыв. Дорожные пролеты обрушились. Сотни машин после случившегося попали в пробку. Для туристов в Ростовской области развернули перехватывающие парковки.Власти сообщили, что перехватывающая парковка в районе Самбека не была востребована. А возле села Руский Колодец уже начала накопление и регистрацию грузового транспорта для отправки в Крым колонны. Ремонт автодороги решили не откладывать.- Это позволит 20 июля завершить 2-е новые полосы и задействовать их, отложив ремонт прежней дороги. Так, в течение 2-3-х дней мы сможем заметно увеличить пропускную способность этого отрезка,- подчеркнул Василий Голубев.