Продажу билетов из Ростова в Крым на все пассажирские рейсы отменили
На все пассажирские рейсы из Ростова в Крым отменили продажу билетов. Информацию сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Ростовской области.
Напомним, рано утром 17 июля на Крымском мосту случился взрыв. ЧП произошло на путепроводе со стороны Краснодарского края. Дорожные пролеты оказались повреждены. Губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что сейчас специалисты ведут работы по организации движения на участке.
Ранее в ГУ МЧС подтвердили, что автомобильное движение через Крымский мост закрыто. Автомобилистам следует проезжать через новые регионы.
Диспетчер ростовского автовокзала сообщил Rostov.ru, что продажу билетов из Ростова в Крым на все рейсы приостановили. Как скоро пассажирские перевозки будут курсировать в привычном режиме, неизвестно. Также следует ожидать задержку поезда № 99 Ростов - Симферополь. Жителям донского региона придется подождать около четырех часов.