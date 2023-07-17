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Василий Голубев прокомментировал случившееся на Крымском мосту

Василий Голубев прокомментировал случившееся на Крымском мосту
Губернатор Ростовской области прокомментировал ЧП на Крымском мосту. Василий Голубев поручил региональному министерству транспорта заняться организацией работы транспорта. Таким образом, должны снизить неудобства для водителей.

- В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы, - заявил глава донского региона.

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту случился взрыв. Путепровод оказался сильно поврежден. Все водители, которые в это время собрались отправиться на полуостров или покинуть его, едут по альтернативному маршруту через новые регионы. Проехать можно от Джанкоя до Таганрога. В пресс-службе автовокзалов Ростовской области сообщили, что автобусные рейсы из региона в Крым продолжают курсировать.
Фото: Правительство Ростовской области
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