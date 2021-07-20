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В Ростовской области разыскивают родственников 50-летнего мужчины

В Ростовской области разыскивают родственников 50-летнего мужчины
В Ростовской области ищут родственников 50-летнего мужчины. Юрий Старков уже два года находится в лечебном учреждении Туапсе. В курортный город мужчина, предположительно, прибыл из Ростова-на-Дону. В донскую столицу приехал из Украины.

При себе у мужчины не было документов, поэтому его имя и фамилия записаны с его слов.

Рост Юрия - 180 сантиметров, глаза карие, волосы седые.

Если вы знаете мужчину или его родственников, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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