В Ростовской области разыскивают родственников 50-летнего мужчины

В Ростовской области ищут родственников 50-летнего мужчины. Юрий Старков уже два года находится в лечебном учреждении Туапсе. В курортный город мужчина, предположительно, прибыл из Ростова-на-Дону. В донскую столицу приехал из Украины.При себе у мужчины не было документов, поэтому его имя и фамилия записаны с его слов.Рост Юрия - 180 сантиметров, глаза карие, волосы седые.Если вы знаете мужчину или его родственников, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.