На Дону разыскивают родственников мужчины с потерей памяти из Краснодара

В Ростовской области разыскивают родственников мужчины из Краснодара. Такая ориентировка появилась 17 апреля.В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что в марте неизвестный попал в больницу столицы Кубани. Он страдает потерей памяти. Единственное, что могут сообщить поисковики: он называет себя Олег.На вид ему 50-60 лет. Рост — 180 сантиметров, телосложение крупное. Мужчина лысый, у него карие глаза. Из особых примет — татуировка на плече «Королевская гвардия КДВО» и на запястье — «Сухуми».Если вы узнаёте мужчину на фото или знаете кого-то из его родственников, позвоните по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.