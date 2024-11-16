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В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего мужчину с шизофренией

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего мужчину с шизофренией
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Александра Кориневского. В последний раз с ним связывались 3 августа.

Александр Кориневский — инвалид II группы. У него диагностирована параноидальная шизофрения. Александр родился в городе Батайске.

Последний раз он выходил на связь с родными с побережья Азовского моря. Он сообщил, что собирается отправиться в Сочи и садится в автомобиль КамАЗ.

По словам батайчан, Александр часто танцевал в общественных местах.

При себе у Александра есть паспорт и банковская карта. Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по номеру: 112.
Фото: соцсцети.
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