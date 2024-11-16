В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего мужчину с шизофренией
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 44-летнего Александра Кориневского. В последний раз с ним связывались 3 августа.
Александр Кориневский — инвалид II группы. У него диагностирована параноидальная шизофрения. Александр родился в городе Батайске.
Последний раз он выходил на связь с родными с побережья Азовского моря. Он сообщил, что собирается отправиться в Сочи и садится в автомобиль КамАЗ.
По словам батайчан, Александр часто танцевал в общественных местах.
При себе у Александра есть паспорт и банковская карта. Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по номеру: 112.