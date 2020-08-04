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В Ростовской области разрешили выйти на работу людям старше 65 лет

В Ростовской области разрешили выйти на работу людям старше 65 лет
В донском регионе с понедельника ожидаются очередные послабления режима ограничительных мер. Губернатор Ростовской области подписал соответствующий документ 5 августа.

Одним из пунктов является разрешение пожилым людям выйти на работу. В документе говорится, что люди старше 65 лет, а также граждане, страдающие хроническими болезнями, могут выходить из дома на работу. Разрешение вступает в силу с 10 августа.

Кроме того, с 10 августа будут разрешены работа общепита, экскурсии. С 1 сентября возобновляется работа театров и кинотеатров – пока с заполнением залов наполовину.

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