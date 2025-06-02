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В Ростовской области растет доля зеленой энергетики в энергобалансе

В Ростовской области растет доля зеленой энергетики в энергобалансе. В первом квартале 2025 года в распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» поступило около 500 млн кВт*ч «зеленой» энергии. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Всего основная часть «зеленой» электроэнергии поступила от ветряных электростанций (73%, 360 млн кВт*ч), остальная – от гидроэлектростанции (27%, 135 млн кВт*ч).

В настоящее время в Ростовской области функционируют шесть ветростанций и одна гидроэлектростанция. Так, в прошлом году донские генерирующие объекты на базе возобновляемых источников энергии выдали в сеть «Ростовэнерго» свыше 1,9 млрд кВт*ч.

- Мы видим потенциал в использовании «зеленых» источников для обеспечения региона электроэнергией и снижения воздействия на окружающую среду, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Привлечению инвестиций в проекты возобновляемой энергетики способствует правительство региона. В 2029 году запланировано возведение еще трех ветростанций. Также на Дону наладили и производство компонентов для ветроэнергетических установок. В том числе: ступицы, гондолы, генераторы, системы охлаждения и стальные башни.

По словам Игоря Сорокина, развитие зеленой энергетики способствует снижению выбросов и укреплению энергетической безопасности Ростовской области.
Фото: правительство Ростовской области.
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