В Ростове определили график движения транспорта в Новый год

Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону определили, как будет двигаться транспорт во время новогодних праздников. Обновленный график опубликовали на сайте администрации города.Во время празднования Нового года с восьми вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января движение остановят по улице Большой Садовой на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский. Автобусы и троллейбусы будут ходить по улице Московской.В новогоднюю ночь с 31-го на 1-е, а также на Рождество в ночь с 6-го по 7-е января общественный транспорт будет ходить до режим трех часов утра.В остальные дни общественный транспорт будет работать по выходному графику. То есть, по городу будут курсировать 52 троллейбуса, более семисот автобусов и 29 трамваев.