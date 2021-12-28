Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове определили график движения транспорта в Новый год

В Ростове определили график движения транспорта в Новый год

В Ростове-на-Дону определили, как будет двигаться транспорт во время новогодних праздников. Обновленный график опубликовали на сайте администрации города.

Во время празднования Нового года с восьми вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января движение остановят по улице Большой Садовой на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский. Автобусы и троллейбусы будут ходить по улице Московской.

В новогоднюю ночь с 31-го на 1-е, а также на Рождество в ночь с 6-го по 7-е января общественный транспорт будет ходить до режим трех часов утра.

В остальные дни общественный транспорт будет работать по выходному графику. То есть, по городу будут курсировать 52 троллейбуса, более семисот автобусов и 29 трамваев.
Фото: Алексей Бойко
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.