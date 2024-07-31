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В Ростовской области прогнозируют высокую пожароопасность 1 августа

В Ростовской области прогнозируют высокую пожароопасность 1 августа
В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности. Информацию об этом предоставили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Это значит, что в некоторых районах Ростовской области, включая северо-западные, такие как Верхнедонской, Шолоховский, Каменский и Красносулинский, а также в Приазовье, в частности, в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Неклиновском районах, существует повышенная вероятность возникновения крупных пожаров.

В этот период следует быть особенно внимательными и осторожными. Нельзя оставлять не потушенными мангалы после пикника и бросать окурки и спички где попало. Соблюдение простых правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций.
Фото: Ростов ру
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