Жителей Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности 9 июля

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В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности 9 июля. Информацию об этом сообщили в донском ГУ МЧС.Согласно прогнозам, 9 июля следует ожидать чрезвычайную пожароопасность (5-го класса). В Приазовье, Ростове-на-Дону и центральных районах, а также местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и южных районах возросла вероятность возникновения пожаров.В этот период следует быть более бдительными. Нельзя оставлять не потушенные после пикника мангалы, бросать окурки и спички. Простые правила помогут избежать происшествия.