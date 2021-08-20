В Ростовской области продуктовая корзина оказалась одной из самых дешëвых в ЮФО

В Ростовской области продуктовая корзина оказалась одной из самых низких по стоимости в ЮФО. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.Стоимость составила 4 607 рублей. Дешевле минимальный набор продуктов оказался только в Волгоградской области, там он составил 4 372 рубля, самый дорогой - в Краснодарском крае, 5 071 рубль. В среднем по России стоимость составила 5 037 рублей.За июль 2021 года цена на условный минимальный набор продуктов питания на Дону составила 4 607 рублей, на 400 рублей дешевле общероссийского показателя. Еще в июне она была 4 832 рубля. Разница небольшая, однако на дистанции видна явная положительная динамика.Так, еще в марте стоимость набора составляла 4 420 рублей. К маю она выросла до 4 626 рублей. Летом цена увеличилась больше чем на 200 рублей. Рост прекратился в июле, когда стоимость впервые за несколько месяцев снизилась почти на 50 рублей.Напомним, в набор входят хлеб, различные крупы, овощи и даже фрукты. Кроме того, продуктовая корзина содержит мясо, рыбу, молоко, сахар, яйца, масло, соль, чай и специи. Примерные цифры считаются для мужчин, женщин, детей и пенсионеров отдельно.