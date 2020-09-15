В Ростовской области стоимость продуктовой корзины за месяц снизилась на 106 рублей

Цена условного набора продуктов в Ростовской области снизилась на 106 рублей. Об изменении цен с августа по сентябрь рассказали 17 сентября в Ростовстате.Стоимость продуктовой корзины равна 3 967 рублям, что меньше на 2,6% по сравнению с данными за аналогичный период в июле. Также цена продуктовой корзины Ростовской области ниже на 397 рублей, чем в среднем по России (4 364 рубля против 3 967 на Дону).При этом минимальный набор продуктов в донском регионе является вторым по дешевизне после Волгоградской области (3 728 рублей). Самая дорогая продуктовая корзина - в Севастополе (4 546 рублей).Минимальная продуктовая корзина - это набор продуктов, рассчитанный на месяц для одного человека. В него входят 8,4 килограмма картофеля, 9 килограммов овощей, 10,5 килограмма рыбы, 9 килограммов хлеба, 4,8 килограмма фруктов, 1,2 килограмма масла, 4,8 килограмма мяса, 24 килограмма молочных продуктов и 15 яиц.