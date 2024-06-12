В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Информацию об этом сообщили в донском ГУ МЧС.В период с 11:00 до 13:00 и до конца суток 12 июня, а также 13 июня ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Скорость ветра может достигать 20-23 метров в секунду.Из-за непогоды возможны аварийные ситуации: обрыв линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Просим вас оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Скользкая поверхность проезжей части может привести к ДТП.