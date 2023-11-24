Преодолеть дефицит кадров среднего медперсонала на Дону поможет целевое обучение

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В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание круглого стола на тему реализации региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения на Дону. Парламентарии вместе с экспертами обсудили проблему кадрового дефицита и пути ее решения.Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)» стартовал в Ростовской области в 2021 году. Его главная цель - предоставить качественное и доступное медобслуживание в небольших городах, поселках и селах. Речь идет о населенных пунктах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек. На Дону проект реализуется в 180 медицинских учреждениях сразу по трем направлениям: капитальный ремонт, обеспечение медтранспортом и оснащение, дооснащение спецоборудованием.По словам председателя комитета ЗС РО по соцполитике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елены Елисеевой, на реализацию программы в Ростовской области выделяется более трех миллиардов рублей.- В 2023 году выделены средства на ремонт 42 объектов здравоохранения, закуплены 48 автотранспортных средств для доставки пациентов в медицинские учреждения и выездов врачей на дом, закупается оборудование, - отметила Елена Елисеева. - Однако наше обсуждение посвящено не только достижениям, а также тем проблемным моментам, которые видят жители Ростовской области, чтобы наметить пути решения.Одна из главных проблем первичного звена здравоохранения - нехватка кадров. Участники круглого стола предложили несколько решений. В том числе создать комфортные условия для работы медиков, благодаря которым удастся привлечь в небольшие населенные пункты молодых специалистов.Одним из основных инструментов решения проблемы дефицита кадров может стать целевое обучение медперсонала.Председатель подкомитета по здравоохранению комитета ЗС РО соцполитике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Дмитрий Сизякин добавил, что часто молодые специалисты после обучения уходят работать в частные структуры. Целевое обучение поможет исправить дефицит кадров среднего медперсонала.- Если человек после окончания вузов и колледжей направляется конкретно в то медицинское учреждение, где есть потребность в данном специалисте, это дает понимание, что к нам придут наши выпускники и закроют вопросы с дефицитом кадров, - считает депутат.Донские парламентарии решили обратиться на федеральный уровень с инициативой по совершенствованию механизма целевого обучения среднего медицинского персонала. Также будет составлен перечень рекомендаций для структур и ведомств, задействованных в модернизации первичного звена здравоохранения. А в федеральные органы направят обращение о необходимости разрешения розничной торговли лекарственными препаратами с использованием мобильных аптечных пунктов в сельской местности.