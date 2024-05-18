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В Ростовской области с 20 мая разрешат охоту на самца европейской косули

В Ростовской области с 20 мая разрешат охоту на самца европейской косули
С 20 мая по 20 июня в Ростовской области будет открыта охота на взрослых самцов европейской косули, согласно распоряжению губернатора.

Отметим, что разрешение будет действовать лишь в течение месяца, после чего возможность охоты на данного животного будет снова предоставлена только 15 июля, также на протяжении месяца. Предположительно, ограниченные сроки связаны с относительно малым числом европейской косули в регионе.

Уже начиная с 1 июня, жители Ростовской области смогут пойти на охоту на кабана - одного из наиболее привлекательных для охотников диких зверей региона. Право на охоту на кабана будет сохраняться до 28 февраля 2025 года.
Фото: Ростов ру.
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