В Ростовской области с 20 мая разрешат охоту на самца европейской косули

Фото: Ростов ру.

С 20 мая по 20 июня в Ростовской области будет открыта охота на взрослых самцов европейской косули, согласно распоряжению губернатора.Отметим, что разрешение будет действовать лишь в течение месяца, после чего возможность охоты на данного животного будет снова предоставлена только 15 июля, также на протяжении месяца. Предположительно, ограниченные сроки связаны с относительно малым числом европейской косули в регионе.Уже начиная с 1 июня, жители Ростовской области смогут пойти на охоту на кабана - одного из наиболее привлекательных для охотников диких зверей региона. Право на охоту на кабана будет сохраняться до 28 февраля 2025 года.