В Ростовской области при пожаре погиб 53-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по РО

В поселке Зимовники Ростовской области при пожаре погиб 53-летний мужчина. Трагедия произошла 11 декабря.Возгорание началось днем в частном доме на улице Иванова, 13. Соседи вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух единицах спецтехники. Они ликвидировали огонь на площади 80 квадратных метров.Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Он задохнулся от сильного задымления.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.