В Ростовской области повторно разыскивают 53-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В поселке Зимовники Ростовской области ищут пропавшую 53-летнюю женщину. Ирина Овсянникова уходила из дома 5 июля, но была найдена 11 сентября. Затем женщина снова пропала.Близкие забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ирина ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У нее карие глаза и седые волосы.Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите в Службу 112 или по номеру: 8 (800) 700-54-52.