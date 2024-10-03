Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области повторно разыскивают 53-летнюю женщину

В Ростовской области повторно разыскивают 53-летнюю женщину
В поселке Зимовники Ростовской области ищут пропавшую 53-летнюю женщину. Ирина Овсянникова уходила из дома 5 июля, но была найдена 11 сентября. Затем женщина снова пропала.

Близкие забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ирина ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У нее карие глаза и седые волосы.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите в Службу 112 или по номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.