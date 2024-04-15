В Ростовской области порядка 150 человек будут ловить людей, которые жарят шашлыки на улице

Фото: Donday.

Жителям Ростовской области запретили гулять в лесу, разводить там костры и жарить шашлыки на улице. Такое решение приняли из-за режима повышенной пожарной опасности. Об этом 15 апреля сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.Со 2 апреля в донском регионе гражданам запрещено разводить костер в лесах, жарить шашлык, бросать окурки. Следить за нарушениями будут целые бригады из спасателей, казаков и полиции.Порядка 150 сотрудников различных ведомств будут следить за злостными нарушителями шашлычного запрета. Специально для этого дела разработали маршруты, где будут искать нарушителей.- Все мы знаем, к каким последствиям может привести разведение костра в лесу во время пожароопасного периода. Полицейские, 146 сотрудников Минприроды, 418 маршрутов и казачество будут проводить патрулирование территорий, — сообщил заместитель губернатора на пресс-конференции.Каким образом специалисты будут находить в лесах разжигающих костры и жарящих шашлык людей, пока не понятно. Вероятно, местонахождение нарушителей будут определять по нюху. Шутки шутками, но за нарушение грозит выговор или штраф.