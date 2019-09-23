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Жителям Ростовской области запретили жарить шашлык и курить на балконах

Жителям Ростовской области запретили жарить шашлык и курить на балконах
Жители Ростовской области не смогут курить и жарить шашлык на балконах. Правительство России утвердило соответствующие изменения в правилах противопожарного режима. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2019 года.

Инициатором нововведений стало Министерство чрезвычайных ситуаций РФ. Теперь закон запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и гостиницах. Как поясняет ТАСС, под категорию «открытого огня» подпадают и зажжённые сигареты. В частности, дончане отныне не смогут жечь на балконах свечи и жарить шашлыки. Курение на социальных объектах, а также в пожароопасных и взрывоопасных местах разрешено только в специально отведённых для этого зонах.

Помимо прочего, кинотеатры обязали перед каждым сеансом информировать зрителей о порядке действий в случае возникновения пожара.

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