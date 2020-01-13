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Жители Ростовской области смогут получить маткапитал на первенца

Жители Ростовской области смогут получить маткапитал на первенца
Россияне, включая жителей Ростовской области, смогут получить материнский капитал на первого ребёнка. Об этом в послании Федеральному Собранию сообщил президент Владимир Путин.

Паре, у которой появился первенец, выплатят 466 тысяч рублей. Также вырос капитал на второго ребёнка. Он увеличился на 150 тысяч – 616 тысяч рублей.

Программу продлили минимум до 2026 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020-го. Они коснутся уже тех деток, которые появятся (или уже появились) в этом году.

Помимо этого, семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, станут получать выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

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