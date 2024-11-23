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В Ростове у семьи родилась удивительная тройня, двое из них близнецы

В Ростове у семьи родилась удивительная тройня, двое из них близнецы
В семье Максима и Марины Чибиневых произошло тройное счастье — у них родились трое сыновей. К удивлению, двое из мальчиков являются близнецами. Пара проживает в Аксайском районе в хуторе Большой Лог.

Новость о том, что у семьи родится тройня стала сюрпризом, так как у пары уже есть дочка, и они не ожидали такого подарка. Однако, поддержка Максима помогла Марине успокоиться, и они начали планировать встречу с детьми.

К счастью, беременность прошла успешно — Марина до 35-й недели сама вела машину и чувствовала себя хорошо. В «день Х» Максим был рядом с супругой. Первым родился Семён, за ним следовали близнецы Дима и Максим. Родители переживали, как будут различать детей, но сразу нашли у них индивидуальные черты.

- К сожалению, у меня не получилось попасть на рождение моей старшей дочки, очень жалею об этом. К мальчикам я пришел на роды, и это незабываемые ощущения, — поделился впечатлениями отец.

Малыши вместе с мамой находятся под наблюдением врачей перинатального центра и чувствуют себя хорошо.
Фото: соцсети
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