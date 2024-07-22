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В Ростовской области похоронили 35-летнего бойца СВО

В Ростовской области похоронили 35-летнего бойца СВО
В Пролетарском районе Ростовской области похоронили 35-летнего бойца СВО. Церемония прощания с Сергеем Руссом состоялась 22 июля в поселке Опенки.

Проводить мужчину в последний путь пришли его родные, друзья и просто неравнодушные люди.

Напомним, что в сентябре 2022 года Сергей Русс был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», 17 июля 2024-го боец получил смертельное ранение под Донецком (ДНР).
Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»
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