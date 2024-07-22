В Ростовской области похоронили 35-летнего бойца СВО

Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»

В Пролетарском районе Ростовской области похоронили 35-летнего бойца СВО. Церемония прощания с Сергеем Руссом состоялась 22 июля в поселке Опенки.Проводить мужчину в последний путь пришли его родные, друзья и просто неравнодушные люди., что в сентябре 2022 года Сергей Русс был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», 17 июля 2024-го боец получил смертельное ранение под Донецком (ДНР).