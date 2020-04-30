В Ростовской области подорожали гречка, лук и куриное мясо. Данные о средних ценах на продукты сообщили в департаменте потребительского рынка.В апреле куриное мясо подорожало на 11 рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Если в марте килограмм курицы можно было купить за 188 рублей, то в апреле – за 197 рублей. Стоимость килограмма гречки увеличилась на 8 рублей – с 58 до 66 рублей. Цена репчатого лука стала выше на 6 рублей. В марте килограмм лука стоил 24 рубля, в апреле – 30 рублей.В апреле подорожали и другие продукты. Увеличилась стоимость говядины (на три рубля), свинины (на четыре рубля), баранины (на три рубля), яиц (на два рубля).На два рубля снизились цены на черный чай и замороженную рыбу.