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В Ростовской области почти девять тысяч человек вылечились от коронавируса

В Ростовской области почти девять тысяч человек вылечились от коронавируса
В Ростовской области с каждым днем становится все больше выздоровевших от коронавируса людей. Об этом рассказали в правительстве региона.

По данным на 18 июля, в Ростовской области от коронавируса за все время вылечились 8 874 человек. Только за последние 24 часа опасным вирусом перестали болеть 129 человек. Для того, чтобы выписать пациента и снять его с наблюдения по коронавирусу, его тест должен трижды показать отрицательный результат. В противном случае пациента не выпишут.

Тяжело инфекцию переносят пожилые люди и те, кто страдает сопутствующими заболеваниями. В то время как другие переносят заболевание практически бессимптомно, порой не догадываясь о болезни.

Несмотря на количество вылечившихся, растет и количество заболевших. В Ростовской области сейчас 11 316 зараженных коронавирусом. Жертвами опасного вируса стали уже 183 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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