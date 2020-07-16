В Ростовской области почти девять тысяч человек вылечились от коронавируса

В Ростовской области с каждым днем становится все больше выздоровевших от коронавируса людей. Об этом рассказали в правительстве региона.По данным на 18 июля, в Ростовской области от коронавируса за все время вылечились 8 874 человек. Только за последние 24 часа опасным вирусом перестали болеть 129 человек. Для того, чтобы выписать пациента и снять его с наблюдения по коронавирусу, его тест должен трижды показать отрицательный результат. В противном случае пациента не выпишут.Тяжело инфекцию переносят пожилые люди и те, кто страдает сопутствующими заболеваниями. В то время как другие переносят заболевание практически бессимптомно, порой не догадываясь о болезни.Несмотря на количество вылечившихся, растет и количество заболевших. В Ростовской области сейчас 11 316 зараженных коронавирусом. Жертвами опасного вируса стали уже 183 человека.