За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 90 человек

В Ростовской области больше 700 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 16 мая, в Ростовской области 719 человек выписаны в связи с выздоровлением. Только за последние сутки от коронавируса вылечились 90 человек.Напомним, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом - 112. Всего в регионе 2 312 человек больны. Жертвами COVID-19 стали 28 дончан.Всего в России - более 270 тысяч больных. Количество умерших достигло 2 357 человек.