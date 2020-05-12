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За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 90 человек

За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 90 человек
В Ростовской области больше 700 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 16 мая, в Ростовской области 719 человек выписаны в связи с выздоровлением. Только за последние сутки от коронавируса вылечились 90 человек.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом - 112. Всего в регионе 2 312 человек больны. Жертвами COVID-19 стали 28 дончан.

Всего в России - более 270 тысяч больных. Количество умерших достигло 2 357 человек.

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