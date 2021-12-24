Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону из-за гололеда объявили штормовое предупреждение

На Дону из-за гололеда объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за гололеда с изморозью объявили штормовое предупреждение. Непогода с большей силой разыграется вечером 28 декабря и 29 декабря. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на Росгидромет.

На дорогах и тротуарах появится корка льда после дождя, который синоптики обещают в течение дня. Резкая смена погоды связана с тем, что температуру «штормит» из «минуса» в «плюс» и обратно. Во вторник, 28 декабря, столбик термометра показывал небольшой «минус». В среду и четверг, 29 и 30 декабря, прогнозируется ощутимый «плюс».

Жителям донского региона рекомендуется быть предельно аккуратными. Чтобы избежать серьезных ушибов и переломов, нужно носить обувь с протекторной подошвой и ходить по «протоптанным» и обработанным реагентами тротуарам.
Фото: ziniuradijas.lt
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.