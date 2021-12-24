На Дону из-за гололеда объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области из-за гололеда с изморозью объявили штормовое предупреждение. Непогода с большей силой разыграется вечером 28 декабря и 29 декабря. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на Росгидромет.На дорогах и тротуарах появится корка льда после дождя, который синоптики обещают в течение дня. Резкая смена погоды связана с тем, что температуру «штормит» из «минуса» в «плюс» и обратно. Во вторник, 28 декабря, столбик термометра показывал небольшой «минус». В среду и четверг, 29 и 30 декабря, прогнозируется ощутимый «плюс».Жителям донского региона рекомендуется быть предельно аккуратными. Чтобы избежать серьезных ушибов и переломов, нужно носить обувь с протекторной подошвой и ходить по «протоптанным» и обработанным реагентами тротуарам.