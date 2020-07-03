На Дону 30 человек подключили к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса

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В Ростовской области 30 человек находятся в тяжёлом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве региона 7 июля.В настоящий момент пациенты лежат в реанимации, подключённые к аппаратам ИВЛ. Через специальную аппаратуру кислород поступает в лёгкие заражённых COVID-19. Без этого вентиляционного прибора дончане не могут дышать самостоятельно.Кроме того, в Ростовской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 90 человек. За всё время пандемии показатель заражённых достиг 10 256. Коэффициент распространения инфекции почти приблизился к 1 - 0,99.Несмотря на рост количества заражённых COVID-19, на Дону продолжают снимать ограничения. Так, с 6 июля возобновлена работа детских садов, бассейнов, салонов красоты и некоторых других организаций.