Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону 30 человек подключили к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса

На Дону 30 человек подключили к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса
Фото: podrobnosti.ua

В Ростовской области 30 человек находятся в тяжёлом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве региона 7 июля.

В настоящий момент пациенты лежат в реанимации, подключённые к аппаратам ИВЛ. Через специальную аппаратуру кислород поступает в лёгкие заражённых COVID-19. Без этого вентиляционного прибора дончане не могут дышать самостоятельно.

Кроме того, в Ростовской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе заболели 90 человек. За всё время пандемии показатель заражённых достиг 10 256. Коэффициент распространения инфекции почти приблизился к 1 - 0,99.

Несмотря на рост количества заражённых COVID-19, на Дону продолжают снимать ограничения. Так, с 6 июля возобновлена работа детских садов, бассейнов, салонов красоты и некоторых других организаций.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.