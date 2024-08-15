В Ростовской области по подозрению в убийстве знакомого 41-летнего мужчину закрыли в СИЗО

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Жителя Кагальницкого района Ростовской области по подозрению в убийстве друга закрыли в СИЗО. Мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Происшествие случилось 8 августа. По данным следствия, в тот день 41-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого. В какой-то момент пьяный местный житель начал ссориться со своим другом. Во время конфликта мужчина напал на своего 48-летнего товарища и начал его избивать. Удары приходились по голове и туловищу. Когда пострадавший потерял сознание, житель Кагальницкого района скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней он скончался.Подозреваемого задержали. Во время допроса он полностью признал свою вину.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.