Фото: Ростов ру

В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек. ЧП случилось в поселке Маркин Октябрьского района 10 июля.Водитель грузовика вёз мёртвых птиц на утилизацию. Он ехал с большой скоростью и не заметил лежачего полицейского. Большегруз с трудом преодолел препятствие. От резкого маневра борт грузовика откинулся, и мертвые птицы, источающие неприятный запах, оказались на дороге.Водитель не обратил на это внимания и продолжил свой путь, размазывая падаль по дороге.По словам местных жителей, поблизости от проезжей части стоит такой сильный запах, что режет глаза. Из-за этого люди, живущие вдоль дороги, не могут выйти из дома. Водители, проезжая мимо, закрывают окна и выключают кондиционеры.После случившегося происшествия трактор убрал туши животных с дороги и погрузил их в кузов КамАЗа. Сотрудники МЧС провели промывку дороги.