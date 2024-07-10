Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек

В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек
В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек. ЧП случилось в поселке Маркин Октябрьского района 10 июля.

Водитель грузовика вёз мёртвых птиц на утилизацию. Он ехал с большой скоростью и не заметил лежачего полицейского. Большегруз с трудом преодолел препятствие. От резкого маневра борт грузовика откинулся, и мертвые птицы, источающие неприятный запах, оказались на дороге.

Водитель не обратил на это внимания и продолжил свой путь, размазывая падаль по дороге.

По словам местных жителей, поблизости от проезжей части стоит такой сильный запах, что режет глаза. Из-за этого люди, живущие вдоль дороги, не могут выйти из дома. Водители, проезжая мимо, закрывают окна и выключают кондиционеры.

После случившегося происшествия трактор убрал туши животных с дороги и погрузил их в кузов КамАЗа. Сотрудники МЧС провели промывку дороги.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.